Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi neticesinde 2022 Ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Piyasalarda yön belirleyici olacak olan enflasyon rakamları, memur ve emekli zammı için belirleyici etmen olacak. Buna göre Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Ağustos ayı enflasyon beklentisi

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon oranı önümüzdeki hafta (5 Eylül Pazartesi) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

Temmuz enflasyonu aylık yüzde Yurt içi TÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

Yurt içi TÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 6,98 ile sağlık oldu. Temmuzda ulaştırma grubunda yüzde 0,85'lik düşüş görüldü.