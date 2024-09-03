Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,34 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 50,87, AYLIK YÜZDE 2,88 OLDU



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,79 olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 35,75 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,68 ARTTI



Yİ-ÜFE 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,23 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 36,18 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 49,43 artış, imalatta yüzde 36,18 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,66 artış ve su temininde yüzde 65,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 33,56 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,79 artış, enerjide yüzde 18,20 artış ve sermaye mallarında yüzde 37,98 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,20 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,51 artış, imalatta yüzde 1,20 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,10 artış ve su temininde yüzde 1,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,25 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,14 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,17 artış, enerjide yüzde 3,04 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,49 artış olarak gerçekleşti.