Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira enflasyon oranı 2023 Ağustos kira zammı hesaplama!

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranları sorgulanmaya başladı. Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 9,49 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi. Ağustos ayı kira artış oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Ağustos kira zammı hesaplama

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?



Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; Temmuz 2024 tarihine kadar kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 01.07.2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL