Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu? Ağustos 2021 kira artış oranı

3 Ağustos 2021 Salı 12:46 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 12:46

Ağustos ayı kira zam oranı, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80 artış gerçekleşti. Bu ay kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar "Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos 2021 kira zam oranı da belli oldu. İşte enflasyon rakamlarına göre Ağustos 2021 kira artış oranı

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Ağustos 2021'de kira artış oranı yüzde 15,15 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kira artış oranını aylık bazda gerçekleştirenler için Ağustos ayında yüzde 1.8 zam yapılacak.

Yıllık oranda zam yapanlar için bu oran yüzde 18.95 olacak, 12 aylık ortalamayı baz alanlar ise yüzde 15.15 zam gerçekleştirecekler.

AĞUSTOS 2021 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Ağustos ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre Ağustos 2021 kira zam oranı hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL ise;

TÜİK TÜFE Ağustos ayı 2021 Kira zam Oranı: % 15,15

Ağustos Ayı Kira Zammı Tutarı: 151 TL

Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.151 TL

KİRALARA EN FAZLA YÜZDE 15,15 ZAM YAPILACAK

Yİ-ÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %28,47 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,15 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,15 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.