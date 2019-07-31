Ağustos kira artış oranı 2019 ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı kira artışı belli oldu mu? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Kira sözleşmesi Ağustos ayında yenilenecek olan kiracılar ne kadar zam yapılacağını merak ediyorlar. Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanıyor. Ağustos kira artış oranı heyecanla bekleniyor.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos 2019 kira artış oranının ne kadar olacağı her ay TÜİK tarafından belirleniyor. TÜİK her ayın 3'ünde kiraya yapılacak olan zam oranını açıklıyor. Ağustos ayında, ayın 3'ü haftasonuna denk geldiği için 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü kira zam oranı açıklanacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞI BELLİ OLDU MU?

Ağustos ayı kira oranı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?

2019 Temmuz ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.88 oranında artış yapıldı.

TEMMUZ KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.