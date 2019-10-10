AHL’de Millet Bahçesi çalışmaları başlıyor

Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere hizmet veriyor. Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi olması ve terminal binalarının da kongre ve fuar merkezine dönüşmesi planlanıyor. Atatürk Havalimanı’nda faaliyetleri sona eren Çelebi Hava Servisi A.Ş., Havaş ve Sistem Lojistik Ltd. Şti binaları ile B kapısı bölgesinde bulunan büfe mahali ve kargo terminali mahalinde bulunan yeme içme mahalli ekipman ve fittings donanımlarının kesme, sökme, kaldırma, taşıma ve istifleme araçları kullanılarak, söküm ve taşıma prosedürlerinin tamamı uygulanarak yıkım, söküm, taşıma ve ilgili sahalardan uzaklaştırma işleri açık ihale usulü ile yarın yapılacak. İhale bugün saat 14:30’ da İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak.

AÇIK İHALE USULÜ

İhale KDV dahil 1 milyon 950 bin muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 100 bin TL geçici teminat vermeleri istendi. Hizmete talip olanların bugün saat 14:00’e kadar evrakları tamamlayıp başvuru yapabilecekler.