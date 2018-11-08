Bakan Selçuk: SGK prim desteği 2019’da da devam edecek

Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal yardım icraatlarına büyük bir hızla devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, sosyal yardımlardan haksız ve mükerrer yararlanmayı engellemek adına yerel yönetimler ile entegrasyon çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

İki yeni sosyal yardım programı başlatacaklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti: "Bunlardan ilki Çoklu Doğum Yardım Programımız. Bu program ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız. İkinci yardım programımız ise ağır kronik hastalıklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik olup, bu yardım programı kapsamında ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız." Bu yardımın, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna, Sağlık Bakanlığının Çocukluk Dönemi Aşı Takviminde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 lira olmak üzere yapılacağı öğrenildi.

Dereceye giren öğrencilere nakit desteği Başarıyla uyguladıkları Şartlı Eğitim Yardımını geliştirmeye devam edeceklerini belirten Selçuk, "Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız." diye konuştu.

Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "2018'i Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan ettiklerini anımsatarak, çocuk işçiliğine ilişkin aktif mücadelelerinin toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

İş gücü piyasası politikalarının kapsamını genişleterek, sundukları hizmetlerin niteliğini ve niceliğini artırdıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Ülkemiz 2018 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği büyüme hızı ile birçok AB üyesi ülkeyi geride bırakmıştır.

İlk çeyrekte yüzde 7,3 olan büyüme, ikinci çeyrekte de devam etmiş ve yüzde 5,2 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Yeni Ekonomi Programına göre toplamda yüzde 3,2'lik büyüme öngörülmektedir. Büyümede kaydedilen bu başarı istihdamın artışına olumlu katkı sağlamıştır. Türkiye son 11 yılda iş gücüne katılım oranını en fazla artıran ülkedir. Son 11 yılda iş gücüne katılma oranında Türkiye 7,3 puanlık artış gösterirken, AB genelinde iş gücüne katılma oranı artışı 0,7 seviyesinde kalmıştır. Aynı zamanda Türkiye 2007-2017 yılları arasında kadın iş gücüne katılma oranını OECD içinde en fazla arttıran ülke olmuştur. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranı 10,4 puan artarak yüzde 33,5'e yükselmiştir."

"Yarım çalışma kapsamında 35,5 milyon lira ödendi"

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin küresel krizin yıkıcı etkileriyle istihdam kayıpları yaşadığı dönemde Türkiye'nin yaklaşık 7,5 milyon kişiye ilave istihdam sağladığına dikkati çeken Selçuk, İŞKUR'un kurumsal kapasitesini güçlendirdiklerini, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırdıklarını söyledi. Selçuk, 2002'de 24 bin 482 kişi olan özel sektörde işe yerleştirme sayısını geçen yıl 1 milyon 52 bin 974'e yükselttiklerini belirterek şu bilgileri verdi: "İstihdam açısından diğer kişilere göre daha zor şartlarla karşı karşıya kalan ve özel politika gerektiren kişi ve gruplar olarak tanımladığımız vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızla istihdam edilebilirliklerini artırıyoruz.

Bu kapsamda; 2014'ten geçen aya kadar 180 bin 559 kişinin kurslara katılımını sağladık. 2002'den itibaren bu yılın ekim sonuna kadar 380 bin 379 engelli vatandaşımızın istihdamını sağladık. 2002'den bu yılın ekim ayı sonuna kadar 40 bin 745 engellimizi kurslardan faydalandırdık. Kendi işini kurmak isteyen engellilere verilen 36 bin liralık hibe desteğini 50 bin liraya yükselttik ve bugüne kadar bin 326 engellimizin kendi işinin sahibi olmasına yardımcı olduk. 2014'ten bugüne kadar 656 eski hükümlümüzün kendi işinin sahibi olmalarını sağladık." "İş'te Anne Projesi" ile kadın istihdamına vermiş oldukları desteği güçlendirdiklerini vurgulayan Selçuk, yarım çalışma ödeneğini almaya 2016'dan bu yılın ekim ayına kadar 18 bin kişinin hak kazandığını ve bu kapsamda toplam 35,5 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Selçuk, işsizlik ödeneği olarak 2002'den geçen aya kadar toplam 27,7 milyar lira ödeme yapıldığını bildirerek İşsizlik Sigortası Fonunun etkin ve şeffaf bir şekilde yönetildiğini, Fonun toplam varlığının ekim ayı sonu itibarıyla 125,5 milyar liraya ulaştığını söyledi.

"429 bin 383 kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi"

Son 10 yılda toplam 2 milyon 503 bin 619 çalışan ile 231 bin 170 iş yerinin kayıt dışı olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Selçuk, yüzde 43,5 olan kayıt dışı istihdam oranının günümüzde yüzde 34 seviyelerine indirildiğini vurguladı. İş ve eğitim hayatının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 792 ulusal meslek standardını yürürlüğe sunduklarını anımsatan Selçuk, teorik ve pratik sınavlar sonucunda başarılı olan 429 bin 383 kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verdiklerini bildirdi. Selçuk, SGK'nin gelirlerinin bu yılın sonu itibarıyla 359,9 milyar lira, giderlerinin 384,6 milyar lira seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü belirterek, 2002'de yüzde 61 olan prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık giderlerini karşılama oranının bugün yüzde 75,2'ye yükseldiğini söyledi. Bugüne kadar 11,1 milyon emekli ve hak sahibine 4,2 milyar lira promosyon ödemesi yapıldığını ifade eden Selçuk, emeklilere bu yıl ayrıca toplam 20,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödediklerini bildirdi.

"Bu yıl 482 ilaç geri ödeme listesine alındı"

SMA tip 1 hastalarının solunum desteği ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın Spiniraza isimli yurt dışı ilaca erişimini sağladıklarını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti: "Kanser tedavisi için sunulan cerrahi işlemleri ilave ücret alınmayacak sağlık hizmeti kapsamına aldık. Tüm sağlık hizmeti sunucularında normal yolla gerçekleşen doğum, kalp damar cerrahisi, kanser cerrahisi, kanser radyoterapi, kemik iliği nakli, organ-doku nakli başta olmak üzere toplam 3 bin 550 adet sağlık hizmetinin kurumca karşılanan fiyatlarını yüzde 14 ila yüzde 225 oranında artırdık. Hali hazırda ilaç geri ödeme listemizde 8 bin 766 ilacımız bulunmaktadır. Bu ilaçların 8 bin 386 adedi yurt içi ilaç listemizde 380 adedi ise yurt dışı ilaç listemizde bulunmaktadır. Bu yıl 482 ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçların 44 adedi ise kanser ilacıdır." Çalışma hayatının teftişi kapsamında bu yıl 11 farklı alanda programlı teftişler yürütüldüğünü vurgulayan Selçuk, SGK denetim elemanlarının 81 bin 869 iş yeri ile 605 bin 626 çalışan denetlediğini, denetimlerde 20 bin 352 kayıt dışı iş yeri ile 32 bin 497 çalışanın kayıt dışı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın bütçesi 103 milyar 91 milyon 801 bin lira Bakıma gereksinim duyan engelli ve yaşlıların bakım ihtiyacını, sorunlarını ve beklentilerini ortaya koymak için "Türkiye Bakım Araştırması"nı 2019'da yapacaklarını vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu: "Toplumda aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak için 2019 yılında uluslararası katılımla Yaşlılık Şurası gerçekleştirerek, 2019 yılını 'Yaşlı Yılı' ilan edeceğiz. Böylece yaşlılık ile ilgili çalışmalara toplumda duyarlılık kazandırıp konuyla ilgili çalışmalara hız vereceğiz. Engelli ve yaşlılarımızın kendi içinde bulunduğu ve alıştığı ortamda, daha kolaylaştırılmış ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş koşullar altında hayatını devam ettirebilmesine yönelik olarak gündüzlü hizmet sunacak Aktif Yaşam Merkezlerinin yaygınlaşması için çalışmalar yapacağız.

Ayrıca, yaşlılara sunulan hizmetin verimliliğinin artırılması için yatılı kuruluşlarda ihtisaslaşmaya gidilerek alzaymır-demans yaşlılarına hizmet verecek huzurevleri açılmasını planlıyoruz." Selçuk, Bakanlıklarının 2019 yılı toplam bütçesinin 103 milyar 91 milyon 801 bin lira olduğunu bildirdi.