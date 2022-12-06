Aile destek ödemeleri Aralık ayının kaçında yatıyor? Aile Destek parası ne zaman yatacak?

Aile destek ödemelerinin Aralık ayının kaçında yatacağı, ihtiyaç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişiklik gösteriyor. Aile destek ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Aile Destek parası ne zaman yatacak? İşte e-devlet aile destek ödemeleri sorgulama sayfası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı parası, Aralık ayına girmiş olmakla birlikte ödemeyi alan vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Ödemeyi alan vatandaşlar, paralarının yatıp yatmadığını e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte aralık ayı aile destek ödemelerinin yatırılacağı tarih

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYININ KAÇINDA YATIYOR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek ödemeleri Kasım ayının 8'inde hesaplara yatmaya başlamıştı. Aralık ayı destek ödemelerinin ayın ilk 10 gününde yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?



Aile Sosyal Yardım paraları, her ayın ilk haftası hesaplara yatırılmaya başlıyor.

Aralık ayı aile destek ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara yatması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamada; "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Aile Destek Paketi ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak olup, e-Devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA



Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için E-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

AİLE DESTEK PARASI NE KADAR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

İhtiyaç sahibi, hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin bir bölü üçünden aşağı olması şartıyla aile destek parası alabiliyor.

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022 - Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak.

Aile Destek ödemeleri hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanmaktadır.

Aylık gelir aralığı 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL,

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL,

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL,

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL ödeme alacak.