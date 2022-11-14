Aile Destek ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı çocuk desteği ödemeleri de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. İhtiyaç sahibi, hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin bir bölü üçünden aşağı olması şartıyla aile destek parası alabiliyor. Peki Aile Destek ödemeleri ayın kaçında yatıyor? Kasım ayı Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KASIM AYI AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 8 Kasım itibarıyla 2.5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Aile Sosyal Yardım paraları, her ayın ilk haftası hesaplara yatırılmaya başlıyor.

Aile destek ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte e-devlet aile destek ödemeleri sorgulama sayfası

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için E-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

İKİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

Türkiye Aile Destek Programı'nın 12 ay süreli olacağına işaret eden Yanık, "Temmuz başı itibarıyla haziran döneminden başlatarak ödemeleri yapmaya başladık. Temmuz-ağustos döneminde 1,6 milyon haneye yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme yapmışız, ikinci dönem başvuruları hali hazırda devam ediyor." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelerin tamamına elektrik tüketim desteği de sağladıklarını kaydetti.

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri 350 - 600 TL arasında verilecek olan çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını ifade etti.

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek.

1-2 çocuklu hanelere 350,

Üç çocuklu hanelere 450,

Dört çocuklu hanelere 550,

5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapılacak.