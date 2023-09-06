Eylül ayı aile destek parası ödeme tarihleri, yardım programından yararlanan vatandaşlarca sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı. Aile Destek Paketi ödemeleri hanenin gelir durumuna göre tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında yatırılıyor. Peki Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Eylül ayı aile destek parası ne zaman yatacak? İşte Aile Destek parası Eylül ayı ödeme takvimi

EYLÜL AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat önceki ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı aile destek parası ödemelerinin ayın 11'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin zam tutarıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile Destek Programı'nın hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.