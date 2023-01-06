Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu 2023?

Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak? sorusu, yardımı alan vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Bilindiği üzere, Ocak Aile Destek Ödemeleri erkene alınarak Aralık ayının 29'unda hesaplara yatırıldı. 2023 yılında bu rakamlara iyileştirme yapılması durumunda Aile destek ödemesinin ne zaman zamlı yatacağı merak ediliyor. Buna göre 2023'te Aile destek ödemesi ne kadar oldu? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgi...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN ZAMLI YATACAK?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hesaplara yatırılacağına dair açıklama yapmıştı.

Böylece Ocak ayında yatırılması gereken yardım paraları Aralık sonunda hesaplara geçti.

Yeni yılda Aile destek ödemelerine ne kadar zam yapılacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Şubat ayında yapılacak ödeme ile birlikte zam yapılıp yapılmayacağına dair durum netleşecek.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU 2023?



Aile destek ödemeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen yardım miktarının 2023 yılında ne kadar olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili ilgili kurumdan açıklama geldiği zaman habere eklenecektir.

2023 SOSYAL YARDIM ÖDEME MİKTARLARI

Mevcut durumda 1.537 TL olan 65 yaş aylığı 1.998 TL'ye yükseldi.

3.336 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 4.336 lira oldu.

Yüzde 40-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.227 TL'den 1.595 TL'ye çıktı.

Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ise ödenen rakam 1.840 TL'den 2.392 liraya yükseltildi.

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanede yaşayan kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen, 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir programdır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.