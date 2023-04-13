Aile destek ödemesi yattı mı? Nisan ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Nisan ayı Aile destek ödemeleri, yardımı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Aile destek ödemeleri geçtiğimiz ayın 9'unda yatırılmıştı. Peki 2023 Nisan ayı Aile destek ödemesi yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı. Nisan ayı ödemelerinin de bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

AİLE DESTEK PARASININ YATTIĞINI NASIL ÖĞRENİRİM?



Aile Sosyal Yardım paraları, her ayın ilk haftası hesaplara yatırılmaya başlıyor. Ödemeyi alan vatandaşlar, paralarının yatıp yatmadığını öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Aile destek ödemelerinin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

HAZİRAN AYINDA SON KEZ ÖDENECEK!

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.