Aile Destek Programı ödemeleri devam ediyor. Aile Destek ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımdan yararlanan vatandaşlar, 12 aylık Aile Destek Paketi ödemelerinde sona doğru yaklaşıldı. Son ayın ödemesinin yapılmasıyla söz konusu destek programı sona erecek. Peki Aile destek paketi ne zaman bitiyor? Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı? İşte son ödemenin yapılacağı tarih

AİLE DESTEK PAKETİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Aile Destek Programından yararlanan vatandaşlar, ödemelerin sona ereceği tarihi merak ediyor. Aile Destek Programı kapsamında son ödeme, 12 aylık dönemin biteceği Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?



Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay süreyle gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Son ayın ödemesinin yapılmasıyla söz konusu destek programı sona erecek. Aile Destek ödemelerinin uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek ödemeleri; Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli ihtiyaçlar kapsamında hane gelirine göre her ay hesaplara yatırılıyor.

Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

2023 Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.

Aile destek paketi ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor. Aile destek programı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.