Nisan ayı aile destek programı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan Aile destek programı ödemeleri kapsamında sosyal yardım parası geçtiğimiz ay 9 Mart'ta hesaplara yatırılmıştı. Nisan ayı Aile destek ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Buna göre Aile Destek Programı Nisan ayı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? E-Devlet Aile Destek Programı sorgulama

Sosyal yardım parası kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre ödemeler 911 - 1250 TL arasında değişen tutarlarda olarak hesaplara yatırılıyor. Türkiye Aile Destek programı ödemesinden yararlanan vatandaşlar, 2023 Nisan ayı Aile Destek ödemelerini sorguluyor. Peki, Nisan ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatar? İşte Türkiye Aile Destek programı ödeme tarihleri

NİSAN AYI SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?



Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta yapılmaya başlamıştı.

Nisan ayı aile destek ödemelerinin de önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Türkiye Aile Destek Programı'nın Nisan ayı ödemelerini aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET AİLE DESTEK PROGRAMI SORGULAMA



Her ay Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan Aile destek programı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve sorgulanıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre sosyal yardım parası ödeme tutarları şöyle:

Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altı olanlar 1250 TL,

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL alacak.

2023 Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.