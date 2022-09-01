Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? E-Devlet Aile destek parası sorgulama

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal yardım parası her ay hane gelirine göre 450 TL ile 600 TL aralığında yapılıyor. Aile destek ödemeleri E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte Aile destek parası sorgulama sayfası

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor.

Ağustos ayı için beklenen ödemelerin ne zaman yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Aile Destek Paketi ödemelerinin ilk taksiti Temmuz'un 29'unda yatırılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin bu hafta başlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

AILE DESTEK PARASI IÇIN BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşlar Aile destek ödemeleri için başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. Aile Destek Programı başvuruları, ikametgâh adresinin bağlı bulunduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de yapılabilmektedir.

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Aile destek pakedinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını yaparak 12 ay boyunca 450,550 ve 600 lira olarak dağıtılacak yardımlardan faydalanabilecekler.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon haneye verilen ve gelir durumlarına göre belirlenen ödemeler aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç farklı bütçe ile yapılıyor.

Aile Destek Paketi ödemeleri, 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına yapılıyor. Buna göre destek hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.