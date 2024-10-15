Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.

Başvurular, 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.