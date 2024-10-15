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Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA15 Ekim 2024 Salı 07:40 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.

Başvurular, 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

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