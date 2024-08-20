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Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TCDD arasında iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik önemli bir adım atarak, ücretsiz seyahat haklarının kullanımını daha da kolaylaştırdı. Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle ücretsiz seyahat hakkı olan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık daha hızlı ve pratik bir şekilde bilet alabilecekler.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 10:17 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TCDD arasında iş birliği
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla istihdamdan ulaşıma, sağlıktan eğitime birçok alanda destek sunuluyor. Bakanlığın Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirket, birlik, müessese ve işletmelere veya yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmaları için ücretsiz seyahat kartları veriliyor. Hak sahipleri bu kapsamda TCDD Taşımacılık A.Ş'ye ait yolcu trenlerinde de ücretsiz seyahat edebiliyor.

Bu çerçevede ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının bilgilerinin anlık sorgulanarak yurt içi biletleme işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol sayesinde şehit yakınları ve gazilerin bilgileri, anlık olarak sistemde doğrulanacak. Daha önce biletleme işlemleri için TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri. Bu protokol ile vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunarım" dedi.

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