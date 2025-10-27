İSTANBUL 27°C / 13°C
Ekonomi

Ailelere uçuş desteği: 662 bin kişi indirimden yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında başlatılan THY'nin yurt içi uçuşlarda üç ve üzeri ailelere yönelik yüzde 15 indirim uygulamasından, 2025'in ilk 9 ayında 662 bin 499 vatandaşın faydalandığını duyurdu.

27 Ekim 2025 Pazartesi 10:43
Ailelere uçuş desteği: 662 bin kişi indirimden yararlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğunu, bu kapsamda 2025'in ilk 9 ayında 662 bin 499 vatandaşın indirimden faydalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin avantajlı biletleriyle, ailelerin gökyüzünde de birlikte olduğu belirtildi.

Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğu aktarılarak, 2025'in ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşın faydalandığı kaydedildi.

  • aile yılı
  • indirimli bilet

