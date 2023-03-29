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Ekonomi

Airfryer'lar için yeni karar

Airfryer (sıcak hava kızartıcısı), stant mikser ve dik süpürgelere ilişkin 22 Nisan'da yürürlüğe girmesi öngörülen gözetim uygulamasından vazgeçildi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Airfryer'lar için yeni karar
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 22 Nisan'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 23 Mart 2023 tarihli sayısında yayımlanan tebliğle, 22 Nisan'da yürürlüğe girmek üzere, aralarında airfryer, stant mikserler ve dik süpürgelerin olduğu çok sayıda elektrikli ev aleti için ithalatta gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda airfryerler için 100 dolar, stant mikserler için 80 dolar ve dik süpürgeler için 100 dolarlık birim gümrük kıymeti uygulanması öngörülmüştü.

Yapılan yeni düzenlemeyle gözetim uygulamasına tabi eşya listesi yeniden düzenlendi ve söz konusu eşyalar kapsamdan çıkarıldı.

- KÜÇÜK EV ALETLERİ İTHALATI BİR SÜRE İZLENECEK

Bakanlıktan, edinilen bilgiye göre, 2013 yılından bu yana bazı küçük ev aletlerinin ithalatında gözetim uygulanıyor.

2013 yılından bugüne kadar yeni özelliklere sahip farklı ürünler piyasaya sürülürken halihazırda gözetim kapsamında yer alan ürün listesine stant mikserler, airfryer ve dik süpürgeler eklenerek 22 Nisan'da yürürlüğe girmek üzere yeni bir tebliğ hazırlandı ve bu düzenlemeyle eski tebliğin de yürürlükten kaldırılması öngörüldü.

Buna karşın, aradan geçen süre zarfında yerli üreticilerin üretim ve yatırım planları tekrar değerlendirilirken bu aşamada küçük ev aletleri ithalatının izlenmesine bir süre daha devam edilmesinin uygun olacağına karar verildi. Bu kapsamda, yeni eklenen ürünler tebliğ kapsamından tekrar çıkarıldı. Bu çerçevede, 22 Nisan'da yürürlüğe girecek tebliğe ilişkin ürün listesi yeniden düzenlenmiş oldu.

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