Ekonomi

AJet filosu gençleşerek büyüyor: Yeni uçaklar İstanbul'a getirildi

AJet, fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi üç uçağı filosuna kattı. Teslim süreçleri tamamlanan Boeing 737-8 MAX tipi uçaklar, kabin donanımı ile yerli üretim 'Miligram' koltuklarının montajının tamamlanmasının ardından tarifeli seferlere alınacak.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 12:26
AJet filosu gençleşerek büyüyor: Yeni uçaklar İstanbul'a getirildi
Şirketten yapılan açıklamaya göre AJet, filosunu yeni nesil, çevreci ve yüksek verimlilik sunan uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor.

AJet filosuna katılacak TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ tescilli fabrika çıkışlı üç uçak, ocak ayı içerisinde Boeing'in ABD'nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul'a getirildi.

Teslim süreçleri tamamlanan Boeing 737-8 MAX tipi uçaklar, kabin donanımı ile yerli üretim "Miligram" koltuklarının montajının tamamlanmasının ardından tarifeli seferlere alınacak.

Böylece AJet filosunda, 13 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı olacak.

AJet, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçakları filosuna katmayı sürdürmeyi ve yıl sonunda filosunun yüzde 76'sını yeni nesil uçaklardan oluşturmayı planlıyor.

TC-OHT tescilli uçak, ABD'den Türkiye'ye uzanan yolculuğu sırasında Grönland üzerinden geçerken Kuzey Işıkları eşliğinde dikkati çekici görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde oluşan bu doğal manzara, AJet logosuyla etkileyici bir görsel sundu.

