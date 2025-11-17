İSTANBUL 20°C / 16°C
Ekonomi

AJet filosuna 2 yeni uçak: Tarifeli seferlere başlayacaklar

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, 2 yeni 'Boeing 737-8 MAX' tipi uçağın filosuna katıldığını duyurdu. Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'Miligram' adlı koltukların montajının tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.

IHA17 Kasım 2025 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yöneticilerinin katılımıyla Boeing'in ABD'nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde teslim töreni düzenlendi.

Törenin ardından fabrika çıkışlı "TC-OHR" ve "TC-OHS" tescilli uçaklar İstanbul'a hareket etti.

AJet'in TC-OHR tescilli 9'uncu uçağı 12 Kasım'da İstanbul'a geldi.

TARİFELİ SEFERLERE BAŞLAYACAKLAR

TC-OHS tescilli 10'uncu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na 14 Kasım'da indi.

ABD'den 13 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelen uçaklar hangara alındı.

Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "Miligram" adlı koltukların montajının tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.

Gelecek yıl AJet filosuna katılacak 37 "Boeing 737-MAX" uçakla filonun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

