Ekonomi

AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü

AJet, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ikinci kez 'Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu' ödülüne layık görüldü.

AA12 Eylül 2025 Cuma 13:12 - Güncelleme:
AJet, ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül, ABD'nin Los Angeles kentindeki APEX/IFSA Global Expo Fuarı'nda yapılan törende, APEX/IFSA Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader tarafından AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya'ya takdim edildi.

AJet, yaklaşık 600 hava yolu arasından öne çıkarak kendi kategorisinde ödül kazanan tek Türk markası oldu.

Dünyanın dört bir yanından yolcuların yaklaşık 1 milyon uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucu verilen ödüllerde AJet, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülünü ikinci kez aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, ödüle layık görülmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "APEX tarafından ikinci kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödülle misafirlerimize sunduğumuz uçuş deneyimi, konfor ve hizmet kalitesi, uluslararası alanda bir kez daha tescillendi. Mevcut SAFA puanımız 0,30 olup, bu puanı daha da aşağı çekmekte kararlıyız. Uçuş emniyetimizden ödün vermeden, hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AJet, geçen yıl kuruluşunun henüz 7'nci ayındayken yine APEX'in "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" ödülüne hak kazanmıştı.

