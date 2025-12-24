İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8563
  • EURO
    50,7232
  • ALTIN
    6191.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

AJet ile yurt içi uçuşlar 849 TL

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile indirimli biletler, 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
AJet ile yurt içi uçuşlar 849 TL
ABONE OL

Yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı seyahat imkânları sunmaya devam ediyor. Yurt içinde geniş uçuş ağına sahip olan AJet'in indirimli biletleri, 24 Aralık 2025 tarihinde saat 11:00'den 25 Aralık 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İNDİRİMLİ 168 BİN KOLTUK SATIŞTA

Kampanya kampanyasında 168 bin koltuk satışı yapılacak. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 'basic' biletler, AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.