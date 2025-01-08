AJet indirimli bilet kampanyası başlattı

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, erişilebilir fiyatlarla yurt dışına seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. 54 noktaya seferleri bulunan şirket, 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla indirimli bilet satışına başladı.

Toplam 73 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyayla yolcular, 9 dolar farkla "EcoJet Paket"ten, 32 dolar farkla da ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan "Flex Paket"ten yararlanabilecek.

Bugün, yarın ve 10 Ocak'ta satışa sunulan indirimli biletler, 3 Şubat- 27 Mart'taki seyahatlerde kullanılabilecek.

İndirimli biletler yalnızca "AJet.com", "AJet mobil", şirketin çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.