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Ekonomi

AJet indirimli bilet kampanyası başlattı

AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
AJet indirimli bilet kampanyası başlattı
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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, erişilebilir fiyatlarla yurt dışına seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. 54 noktaya seferleri bulunan şirket, 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla indirimli bilet satışına başladı.

Toplam 73 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyayla yolcular, 9 dolar farkla "EcoJet Paket"ten, 32 dolar farkla da ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan "Flex Paket"ten yararlanabilecek.

Bugün, yarın ve 10 Ocak'ta satışa sunulan indirimli biletler, 3 Şubat- 27 Mart'taki seyahatlerde kullanılabilecek.

İndirimli biletler yalnızca "AJet.com", "AJet mobil", şirketin çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

  • AJet
  • Yurt Dışı Bilet
  • Yeni Yıl Kampanyası

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