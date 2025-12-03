AJet İstanbul'dan Süleymaniye'ye ilk seferini yaptı

AJet'in İstanbul – Süleymaniye hattı, 2 Aralık'ta yapılan ilk seferle açıldı.

AJet'in Bağdat ve Erbil'den sonra Irak'taki üçüncü rotası Süleymaniye oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Süleymaniye'ye ilk sefer 2 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. 2 saat 25 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Süleymaniye'de havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karışlama törenine AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı. İstanbul'dan Süleymaniye'ye seferler; salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.

AJet 33 ülkede 60 kente uçuş yapıyor

Süleymaniye hattı, AJet'in 2025 yılında açtığı 19. dış hat oldu. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar, Kuzey Afrika'da kararlılıkla büyüyen AJet, dış hatlarda 33 ülkede 60 noktaya sefer yapıyor.