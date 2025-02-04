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Ekonomi

AJet, Stockholm'e 2 Haziran'da direkt sefer başlatacak

AJet, İsveç'in başkenti Stockholm'e direkt uçuşlara 2 Haziran'dan itibaren başlanacağını duyurdu.

AA4 Şubat 2025 Salı 16:33 - Güncelleme:
AJet, Stockholm'e 2 Haziran'da direkt sefer başlatacak
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Avrupa'da destinasyon sayısını artıran şirket, 2 Haziran'dan itibaren İstanbul ile Stockholm arası direkt uçuşlarını icra etmeye başlayacak.

Tarihi dokusu, kanalları, su yolları ve kültürel zenginliğiyle İskandinavya'nın gözde başkenti Stockholm, AJet'in Avrupa'daki yeni yılda ilk rotası olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stockholm Arlanda Havalimanı arasında, haftanın her günü düzenlenecek seferler, Türkiye ile Avrupa arasındaki seyahat alternatiflerini de çeşitlendirecek.

Öte yandan biletler, 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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