Ekonomi

AJet'in Ankara-Bağdat hattı açıldı

Ankara'da dış hatlarda hızla büyüyen AJet, Ankara'yı bir başkente daha bağladı. AJet'in Ankara-Bağdat hattı 3 Kasım 2025'te yapılan ilk seferle açıldı. Ankara'dan Bağdat'a haftada 3 gün sefer düzenlenecek.

4 Kasım 2025 Salı 11:45
Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'a, İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da seferlere başladı. AJet'in Ankara'dan Bağdat'a ilk seferi 3 Kasım 2025'te törenle yapıldı.

ANKARA'DAN BAĞDAT'A HAFTADA 3 GÜN SEFER

2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda su takı ile karşılandı. Ankara'dan Bağdat'a seferler; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün olacak.

AJET ANKARA'DAN 26 ÜLKEDE 35 KENTE UÇUŞ YAPIYOR

Ankara'dan uçuş yaptığı destinasyon sayısını her geçen gün artıran AJet, Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uçuş ağını genişletiyor. Ankara'dan 26 ülkede 35 noktaya sefer düzenleyen AJet, 2026 yılı sonu itibarıyla 9 ülke ve 10 kenti daha uçuş ağına katmayı planlıyor.

