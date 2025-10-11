İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

AJet'in Ankara'dan yeni hattı: Bağdat

Ankara'da dış hatlarda büyümeyi stratejik hedef olarak gören AJet, sefer yaptığı dünya başkentlerine bir yenisini daha ekliyor. AJet, Başkent Ankara'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a sefer başlatıyor. 3 Kasım 2025'te başlayacak Ankara-Bağdat seferlerinin biletleri 79 dolardan satışa çıktı.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
AJet'in Ankara'dan yeni hattı: Bağdat
ABONE OL

Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden biri olan Bağdat'a, İstanbul'dan seferleri bulunan AJet; Ankara'dan dış hatlarda büyüme hedefi çerçevesinde yeni bir hamle daha yapıyor. Ankara'dan Bağdat'a başlayacak direkt seferler haftada 3 gün yapılacak. AJet'in Ankara'dan Bağdat'a seferleri; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri icra edilecek. Bağdat'tan Ankara'ya seferler ise; salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek.

BOLAT: DÜNYAYI BAŞKENTİMİZE BAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet'in Ankara-Bağdat seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Bolat, "Tarihi ve kültürel bağlarımızla birlikte bölgemizin kadim başkentlerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'a, 3 Kasım itibarıyla direkt seferlerimize başlıyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

BOLAT: ANKARA'YI DÜNYADAKİ 34 FARKLI ŞEHRE BAĞLAYACAĞIZ

Ankara'dan seferlerin artacağına dikkat çeken Bolat, "Ankara'yı uluslararası uçuş ağının önemli bir merkezi haline getirmek ve başkentimizle birlikte çevre illerimizin coğrafi, tarihi ve kültürel hazinelerini dünyaya ulaştırma misyonumuz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara–Tiflis hattının ardından, yakında başlayacak Madrid, Barselona ve Erbil uçuşlarımızla Ankara'yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlamış olacağız. Turizmden sanata, ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede iş birliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.