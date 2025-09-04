AJet'in Avrupa'daki yeni rotası Prag

Uçuş ağını her geçen gün genişleten Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Avrupa'nın gözde şehirlerinden Prag'a sefer başlatıyor. 15 Aralık 2025'te başlayacak seferlerin biletleri 49 eurodan satışa çıktı.

Yurt dışında 34 ülkeye seferleri olan AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Çekya'nın başkenti Prag'ı uçuş rotasına ekledi. AJet; büyüleyici mimarisi, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan kente sefer başlatıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na ilk sefer 15 Aralık 2025'te düzenlenecek.

Seferler; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün olacak.

Misafirlerine ekonomik fiyatlarla seyahat imkanı sunan AJet, İstanbul-Prag seferleri için fiyat tarifesini de belirledi. Yeni hattın biletleri, 49 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.