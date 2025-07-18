İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3809
  • EURO
    47,0966
  • ALTIN
    4360.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

AJet'in Halep uçuşları başlıyor

AJet, Suriye'nin tarihi ve kültürel merkezi Halep'e sefer başlatacak.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 16:02 - Güncelleme:
AJet'in Halep uçuşları başlıyor
ABONE OL

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki yeni dönemin ardından 1 Temmuz'da başkent Şam'a ilk uçuşunu yapan hava yolu, Orta Doğu'nun kültür başkentlerinden birini daha uçuş ağına dahil etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Halep Havalimanı arasındaki ilk sefer, 2 Ağustos'ta yapılacak. Haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek seferlerin biletleri, bugün 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Biletler, AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezlerinden alınabilecek.

Halep hattı ile dış hat sayısı 60'a ulaşan AJet, yurt içindeki 41 hat ile birlikte toplam sefer yaptığı nokta sayısını 101'e çıkaracak.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.