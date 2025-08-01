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Ekonomi

AJet'in, İstanbul-Cenevre hattı açıldı: 1 Ağustos'ta ilk direkt seferini yaptı

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, Avrupa'da destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor. AJet, diplomasinin başkenti Cenevre'ye Ankara'nın ardından, İstanbul'dan da direkt seferlerini başlattı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre Cointrin Havalimanı'na ilk sefer 1 Ağustos Cuma günü törenle yapıldı. İki kent arasında, haftada 4 gün olarak başlayan karşılıklı seferler, 1 Ekim itibarıyla ise haftanın her günü yapılacak.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 11:00 - Güncelleme:
AJet'in, İstanbul-Cenevre hattı açıldı: 1 Ağustos'ta ilk direkt seferini yaptı
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AJet'in İstanbul'dan Cenevre'ye ilk seferi öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, AJet üst yönetimi ve Sabiha Gökçen Havalimanı yöneticileri katıldı. Tören sonrası ilk seferini yapan uçak, 3 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından Cenevre Cointrin Havalimanı'na indi. Cenevre'de yapılan açılışa; Türk diplomatik misyonlarından temsilciler, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika'da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet'in yeni hattı, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.

İSTANBUL-CENEVRE SEFERLERİ EKİM İTİBARIYLA HER GÜN OLACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Cenevre Cointrin Havalimanı arası direkt seferler; Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Pazar olmak üzere haftanın 4 günü yapılacak. 1 Ekim 2025 itibarıyla haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleşecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cenevre'ye direkt uçuşlar ise Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor

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