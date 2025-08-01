AJet'in, İstanbul-Cenevre hattı açıldı: 1 Ağustos'ta ilk direkt seferini yaptı

AJet'in İstanbul'dan Cenevre'ye ilk seferi öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, AJet üst yönetimi ve Sabiha Gökçen Havalimanı yöneticileri katıldı. Tören sonrası ilk seferini yapan uçak, 3 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından Cenevre Cointrin Havalimanı'na indi. Cenevre'de yapılan açılışa; Türk diplomatik misyonlarından temsilciler, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika'da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet'in yeni hattı, iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.

İSTANBUL-CENEVRE SEFERLERİ EKİM İTİBARIYLA HER GÜN OLACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Cenevre Cointrin Havalimanı arası direkt seferler; Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Pazar olmak üzere haftanın 4 günü yapılacak. 1 Ekim 2025 itibarıyla haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleşecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cenevre'ye direkt uçuşlar ise Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor