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Ekonomi

AJet'in Şam uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı-Şam seferlerinin 21 Nisan'da, Ankara-Şam uçuşlarının da 22 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
AJet'in Şam uçuşları başlıyor
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Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AJet'in Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen havalimanlarından gerçekleştireceği Şam seferlerine ilişkin bilgi verdi.

İstanbul-Şam uçuşlarının 23 Ocak'ta başlamasıyla Suriye'yi bütün dünyaya bağladıklarını anımsatan Uraloğlu, AJet'in, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Şam uçuşlarına başlayacağını kaydetti.

- "BİLETLER SATIŞA ÇIKTI"

Uraloğlu, söz konusu uçuşlar için biletlerin satışa çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk sefer 21 Nisan'da yapılacak, uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Ankara-Şam uçuşları 22 Nisan günü başlayacak, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak 3 seferle AJet haftanın her günü Şam'a karşılıklı uçuş düzenleyecek. İlerleyen süreçte hem talep hem de operasyonel uygunluk doğrultusunda sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz."

  • AJet
  • Abdulkadir Uraloğlu

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