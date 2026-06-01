AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 90 oldu

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarındaki zamanında kalkış oranının yükseldiğini belirtti.

Kurban Bayramı tatili boyunca seferlerin aksamadan devam ettiğini vurgulayan Yeşilkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Misafirlerimizi Kurban Bayramı'nda sevdiklerine zamanında ulaştırmanın gururunu yaşadık. AJet olarak Kurban Bayramı tatilini kapsayan 24-31 Mayıs tarihlerinde, yurt içi ve yurt dışı hatlarımızda yaşanan yoğunluğa rağmen operasyonel gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Bu süreçte zamanında kalkış performansımızı (OTP) yüzde 90 olarak gerçekleştirerek misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ve zamanında ulaştırdık. Seyahat talebinin yoğunlaştığı mayıs ayı boyunca da operasyonel başarımızı sürdürdük. Mayıs'ta zamanında kalkış performansımız (OTP), Eurocontrol bölgesinin üzerinde seyrederek yüzde 87 oldu. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmaya devam ediyoruz."