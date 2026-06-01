İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8991
  • EURO
    53,4041
  • ALTIN
    6593.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 90 oldu

AJet'in Kurban Bayramı tatili döneminde uçuşlarında zamanında kalkış oranı yüzde 90'a çıktı.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 90 oldu
ABONE OL

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarındaki zamanında kalkış oranının yükseldiğini belirtti.

Kurban Bayramı tatili boyunca seferlerin aksamadan devam ettiğini vurgulayan Yeşilkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Misafirlerimizi Kurban Bayramı'nda sevdiklerine zamanında ulaştırmanın gururunu yaşadık. AJet olarak Kurban Bayramı tatilini kapsayan 24-31 Mayıs tarihlerinde, yurt içi ve yurt dışı hatlarımızda yaşanan yoğunluğa rağmen operasyonel gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Bu süreçte zamanında kalkış performansımızı (OTP) yüzde 90 olarak gerçekleştirerek misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ve zamanında ulaştırdık. Seyahat talebinin yoğunlaştığı mayıs ayı boyunca da operasyonel başarımızı sürdürdük. Mayıs'ta zamanında kalkış performansımız (OTP), Eurocontrol bölgesinin üzerinde seyrederek yüzde 87 oldu. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmaya devam ediyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.