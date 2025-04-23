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Ekonomi

AJet'ten 23 Nisan hediyesi: Çocuk biletlerinde yüzde 50 indirim

Türkiye'nin genç hava yolu markası AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel bir kampanyayla kutluyor. AJet'in 23 Nisan kampanyası ile, tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda çocuk misafirlerin biletleri yüzde 50 indirimli olacak.

23 Nisan 2025 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
AJet'ten 23 Nisan hediyesi: Çocuk biletlerinde yüzde 50 indirim
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AJet kampanyası ile çocukların bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyor. 23 Nisan 2025 tarihinde ve AJet Mobil Uygulamasından 2-11 yaş arasındaki çocuklar için AJET0423 indirim koduyla alınan biletler, yüzde 50 indirimli olacak. Çocuklara özel indirimli biletler, 23 Nisan – 5 Haziran 2025 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya ile aileler; ister tarihi ve kültürel bir keşfe çıkabilir, ister farklı şehirlerdeki sevdiklerine sürpriz ziyaretler planlayabilir. Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet, yurt içinde 41 nokta, yurt dışında ise 32 ülkede 57 nokta olmak üzere 98 noktaya seferler düzenliyor.

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