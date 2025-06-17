AJet'ten 5 ülkeye bileti olan yolculara ilave hak kararı

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da devam eden gerilimin uçuşları etkilediği belirtilerek, "İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerinde biletleri olan misafirlerimiz için ilave haklar tanımlandı.13 Haziran-30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar rezervasyon değişiklikleri, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri ücretsiz olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İlave haklarla ilgili ayrıntılara, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/orta-dogu-seferlerimizi-etkileyen-olaylar-nedeniyle-yolculara-verilen-ilave-haklar" bağlantısından ulaşılabileceği açıklamada kaydedildi.