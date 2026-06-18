AJet'ten 59 dolara yurt dışı kampanyası

AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine sonbahar tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Roma'dan Londra'ya, Dubai'den Paris'e, Saraybosna'dan Şarm El Şeyh'e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya biletleri; 18 Haziran 2026 tarihinde saat 11:00'den, 19 Haziran 2026 saat 23:59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 14 Eylül – 21 Kasım 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

128 BİN KOLTUK SATIŞTA

AJet 32 ülkeyi kapsayan kampanyası ile, 128 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Basic biletlerde geçerli kampanyada, bebek yolcular için ise biletler 10 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek.

İNDİRİMLİ BAGAJ FIRSATI

Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı ve uçak altı bagajı da yüzde 40 indirimle satışa sunuldu. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler;

Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Irak, Suriye.