14 Ekim 2025 Salı
İSTANBUL
Ekonomi

AJet'ten 9 dolara yurt dışı seyahati

Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 11:39 - Güncelleme:
AJet'ten 9 dolara yurt dışı seyahati
ABONE OL

Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, yaptığı kampanya ile indirimli seyahat imkanı sunuyor. İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00'den 15 Ekim 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunulacak.

Bilet çeşitlerine kampanya fırsatı

Kampanya kapsamında 'Basic' biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli 'Basic' biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla 'Ecojet'e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla 'Flex'e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise 'Premium' bilete yükseltilebilecek.

Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

