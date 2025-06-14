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Ekonomi

AJet'ten Babalar Günü sürprizi

Türkiye'nin en genç hava yolu markası AJet, Babalar Günü'ne özel bir kampanya hazırladı. Tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda biletler, yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2025 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
AJet'ten Babalar Günü sürprizi
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34 ülkede 59, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 100 noktaya seferleri olan AJet Babalar Günü'nü özel bir indirimle karşıladı. Yüzde 30 indirimli biletler, 14 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00'dan 15 Haziran 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak. AJet Mobil uygulaması üzerinden alınacak Babalar Günü'ne özel indirimli biletler, 15 Eylül – 15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

80 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet'in Babalar Günü kampanyası ile 80 bin koltuk satışı yapılacak. Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında "AJETBABA" indirim kodunun yazılması yeterli olacak. İndirim AJet Mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

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