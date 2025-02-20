AJet'ten baharın ilk kampanyası! İndirimli 128 bin yurt içi bilet 799 TL'den satışta

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in yeni kampanyasıyla, ilkbaharda yapacağınız seyahatleri planlamanın tam zamanı. AJet'in, 20 Şubat 2025 tarihinde satışa sunduğu indirimli biletler, 8 Nisan – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İNDİRİMLİ 128 BİN BİLET SATIŞTA

Tüm yurt içi (KKTC hariç) uçuşları kapsayan kampanya ile 128 bin koltuk satışı yapılacak. Vergi ve harçlar dahil 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 'basic' biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.