Ekonomi

AJet'ten çocuklara özel 23 Nisan etkinliği

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel etkinliklerle kutluyor.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında şirket çalışanlarının katkısı ve katılımıyla Mardin'de köy okulundaki öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

AJet Sosyal Sorumluluk Kulübü üyeleri, Mardin'deki Aktulga İlkokulu ve Yumaklı İlkokulu'nda öğrenim gören köylerinden daha önce hiç ayrılmamış 17 öğrenci için özel bir şehir gezisi düzenledi.

Öğretmenleri eşliğinde Mardin şehir merkezini keşfeden çocuklar, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ni ziyaret etti. Gün boyunca oyun alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklara, AJet'in sınırlı sayıda üretilen özel peluş oyuncak setleri ve uçak maketleri hediye edildi.

- İSTANBUL'DA ÇOCUK FESTİVALİ DÜZENLENDİ

AJet'in insan kaynakları ekibi tarafından İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında da eş zamanlı olarak "23 Nisan AJet Çocuk Festivali" yapıldı.

Çocuklar, yaratıcı atölyelerde yeteneklerini sergilerken balon etkinlikleri, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikler kapsamında Genel Müdürlük binasında, şirket çalışanlarının çocuklarının yaptığı resimler sergilendi.

