AJet'ten gençlere 19 Mayıs sürprizi: Biletlerde yüzde 30 indirim

AJet 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yeni rotaları keşfetme imkanı sunuyor. AJet'in gençlere yönelik kampanyasında indirimli biletler, 18 Mayıs 2026 saat 11.00'den 19 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJET'TEN GENÇLERE ÖZEL İNDİRİM

Yüzde 30 indirimli biletler, 01 Eylül–10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. AJet'in indirimli bilet kampanyasında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak. Biletler yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.