Ekonomi

AJet'ten gençlere 19 Mayıs sürprizi: Biletlerde yüzde 30 indirim

Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere özel kampanyayla kutluyor. AJet'in 19 Mayıs kampanyası kapsamında, 12-27 yaş arasındaki gençler, yurt içi seferlerde yüzde 30 indirimle seyahat edebilecek.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
AJet 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yeni rotaları keşfetme imkanı sunuyor. AJet'in gençlere yönelik kampanyasında indirimli biletler, 18 Mayıs 2026 saat 11.00'den 19 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJET'TEN GENÇLERE ÖZEL İNDİRİM

Yüzde 30 indirimli biletler, 01 Eylül–10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. AJet'in indirimli bilet kampanyasında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak. Biletler yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.

  • AJet 19 Mayıs indirimi
  • Yurt içi seyahat indirimi
  • ajet

