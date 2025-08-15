İSTANBUL 30°C / 23°C
Ekonomi

AJet'ten ikinci pilotlara kaptan pilotluk fırsatı

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet büyüyen filosu için yeni hamleler yaparken bünyesinde çalışan ikinci pilotlara yeni bir kariyer fırsatı sunuyor. AJet, bünyesinde çalışan ikinci pilotların (first officer), kaptan pilot olabilmesi için eğitim süreci başlattı.

HABER MERKEZİ15 Ağustos 2025 Cuma 11:12 - Güncelleme:
AJet'ten ikinci pilotlara kaptan pilotluk fırsatı
AJet, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan ikinci pilotlara, kaptanlığa terfi imkanı sağlıyor.

AJET İKİNCİ PİLOTLARINI, KAPTAN PİLOT YAPIYOR

AJet olarak ilk uçuşunu 31 Mart'ta yapan Türkiye'nin en genç hava yolu, ikinci pilotlara, şirket içinde kaptan pilot olma yolunda önemli bir imkan sağladı. Bünyesinde çalışan ikinci pilotlara, kaptan pilot olabilmeleri için eğitim fırsatı sunmaya başlayan AJet, eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamalarının ardından ikinci pilotları kaptan pilotluğa terfi edebilecek.

Havacılık sektöründe genellikle kaptan pilotluk eğitimi hava yolu şirketleri tarafından ücret karşılığında yapılırken, AJet sadece bu eğitim sürecine katılacak ikinci pilotlara, kaptan pilot olduktan sonra 3 yıl çalışma şartı getirdi.

Yenilikçi adımlarıyla dikkat çeken AJet, ikinci pilotlara kaptanlık imkanı sunarak hem şirket içinde kariyer fırsatlarını geliştirmeyi hem de kokpit kadrosunu genişletmeyi hedefliyor.

  • ajet
  • kaptan
  • pilot

