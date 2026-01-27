İSTANBUL 16°C / 9°C
Ekonomi

AJet'ten indirimli bilet kampanyası: 9 dolar veya avroya uçuş fırsatı

AJet'in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

27 Ocak 2026 Salı 11:57
AJet'ten indirimli bilet kampanyası: 9 dolar veya avroya uçuş fırsatı
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın 23.59'a kadar satışta olacak. 9 dolar ve avrodan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat-12 Mart'taki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında 72 bin koltuk satışa sunulurken, seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak.

Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar indirimli olacak. Ek hizmet olarak 12 avro olan kabin bagajı 5 avroya, yine 12 avro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagajı 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabiliyor.

