AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt içi uçuşlar için düzenlediği indirimli bilet kampanyası kapsamında, bugün ve yarın alınan biletlerle 590 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, kampanyadan yararlanmak isteyenler 27-28 Ağustos'ta alınan biletlerle, 16 Eylül'den başlayarak gelecek yıl 27 Mart'a kadar seyahat edilebilecek.

Biletler, yurt içi tek yön ve direkt uçuşlarda 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya için 200 bin koltuk ayrıldı.