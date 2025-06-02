AJet'ten Kurban Bayramı'na özel 3 günde 3 hat açılışı

AJet; Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da operasyonlarını genişletiyor.

ANKARA-KAHİRE HATTI 1 HAZİRAN'DA AÇILDI

İstanbul- Kahire hattında seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da Kahire'ye sefer başlattı. Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire'ye ilk sefer, 1 Haziran'da yapıldı. Yeni hat ile AJet, Ankara'dan Kahire'ye direkt uçuş yapan tek hava yolu oldu. AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na seferleri, yaz sezonunda haftada 3 gün, karşılıklı yapılacak.

AJET, HER GÜN STOKHOLM'E UÇACAK

Avrupa'da destinasyon sayısını artıran AJet'in bir diğer rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu. 2 Haziran itibarıyla başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arası direkt seferler, haftanın her günü yapılacak.

GENCE-NAHÇIVAN SEFERLERİ 3 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

AJet'in Türk Cumhuriyetleri'ndeki yeni hattı olan İstanbul - Gence - Nahçıvan arasındaki seferler ise, 3 Haziran itibarıyla başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Havalimanı arasındaki uçuşlar haftada 2 sefer olarak yapılacak.