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  • AJet'ten Kurban Bayramı'na özel 3 günde 3 hat açılışı
Ekonomi

AJet'ten Kurban Bayramı'na özel 3 günde 3 hat açılışı

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet, operasyonlarına Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'ya uzanan 3 yeni dış hat daha ekliyor. Yeni destinasyonlar arasında İstanbul-Stokholm ve İstanbul Nahçıvan-Gence hatları ile Ankara-Kahire hattı yer alıyor. Yeni hat açılışları ile 2025'in ilk yarısında 4 ülkede 8 yeni dış hattı uçuş ağına ekleyen AJet, yurt dışındaki destinasyon sayısını 33 ülkede 58 noktaya çıkaracak.

2 Haziran 2025 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
AJet'ten Kurban Bayramı'na özel 3 günde 3 hat açılışı
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AJet; Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da operasyonlarını genişletiyor.

ANKARA-KAHİRE HATTI 1 HAZİRAN'DA AÇILDI

İstanbul- Kahire hattında seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da Kahire'ye sefer başlattı. Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire'ye ilk sefer, 1 Haziran'da yapıldı. Yeni hat ile AJet, Ankara'dan Kahire'ye direkt uçuş yapan tek hava yolu oldu. AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na seferleri, yaz sezonunda haftada 3 gün, karşılıklı yapılacak.

AJET, HER GÜN STOKHOLM'E UÇACAK

Avrupa'da destinasyon sayısını artıran AJet'in bir diğer rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu. 2 Haziran itibarıyla başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arası direkt seferler, haftanın her günü yapılacak.

GENCE-NAHÇIVAN SEFERLERİ 3 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

AJet'in Türk Cumhuriyetleri'ndeki yeni hattı olan İstanbul - Gence - Nahçıvan arasındaki seferler ise, 3 Haziran itibarıyla başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Havalimanı arasındaki uçuşlar haftada 2 sefer olarak yapılacak.

  • AJet yurt dışı uçuşlar
  • Avrupa Türk Cumhuriyetleri
  • Kuzey Afrika seferleri

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