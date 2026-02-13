İSTANBUL 16°C / 9°C
  • AJet'ten Sevgililer Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası
Ekonomi

AJet'ten Sevgililer Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası

AJet'in Sevgililer Günü'ne özel başlattığı kampanyada, yurt dışı seyahatlerde ikinci bilet yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuldu.

13 Şubat 2026 Cuma 12:25
AJet'ten Sevgililer Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası
Şirketten yapılan açıklamaya göre, misafirlerini sevdikleriyle birlikte yeni rotalar keşfetmeye davet eden AJet, Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlattı.

Kampanya dahilindeki indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Biletler, 16 Şubat-18 Mart tarihleri arasında Rusya hariç tüm yurt dışı hatlardaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında yüzde 50 indirimle satışa sunulacak. Ayrıca, ikinci bilet için seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak.

Biletler, sadece AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

