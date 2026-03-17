AJet'ten yurt dışı seyahatlerde yüzde 25 indirim

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine uzanan 47 destinasyonda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yüzde 25 indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagaj ücretleri de indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 5 avroya ve "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagaj 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler, Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh hatlarında geçerli olacak.