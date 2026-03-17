İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2093
  • EURO
    50,9417
  • ALTIN
    7130.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AJet'ten yurt dışı seyahatlerde yüzde 25 indirim
Ekonomi

AJet'ten yurt dışı seyahatlerde yüzde 25 indirim

AJet, seçili yurt dışı hatlarda uçak biletlerini yüzde 25 indirimle satışa sundu.

AA17 Mart 2026 Salı 12:08
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine uzanan 47 destinasyonda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yüzde 25 indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagaj ücretleri de indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 5 avroya ve "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagaj 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler, Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh hatlarında geçerli olacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.