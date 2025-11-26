İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4559
  • EURO
    49,1351
  • ALTIN
    5689.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Ekonomi

AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, kış seyahati planlayanlar için tüm yurt dışı hatlarında geçerli 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasıyla kışı karşılıyor.

Kampanyayla tüm yurt dışı hatlarda biletler, 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na kadar 34 ülkede 60 noktaya seferleri olan AJet'in, indirimli biletleri, 28 Kasım saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Kampanyayla 80 bin koltuk satışa sunulurken, indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.