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Ekonomi

AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! 155 bin koltuk 849 TL'den satışta

Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan misafirlerine özel bir kampanya başlattı

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 10:35 - Güncelleme:
AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası! 155 bin koltuk 849 TL'den satışta
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Erken rezervasyon fırsatlarıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 TL'den satışa sunuldu.

İNDİRİMLİ BİLETLER VERGİLER DAHİL 849 TL

AJet'in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'dan 23 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

41 NOKTAYA İNDİRİMLİ BİLETLE SEYAHAT

Yurt içinde 41 noktaya sefer yapan AJet'in indirimli bilet kampanyasında 155 bin koltuk vergiler dahil 849 TL'den satışa çıktı. Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek.

  • AJet
  • erişilebilir fiyatlı
  • seyahat planları

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