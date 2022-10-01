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Ekonomi

AK Parti EYT'den ilk etapta yararlanacak kişi sayısını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların sayısını açıkladı. Sarıeroğlu, 'Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde.' ifadelerini kullandı.

Haber Global1 Ekim 2022 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
AK Parti EYT'den ilk etapta yararlanacak kişi sayısını açıkladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT'lilere yönelik düzenleme konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların sayısını açıkladı.

İLK ETAPTA 1.5 MİLYONA YAKIN KİŞİNİN EMEKLİ OLACAK

Sarıeroğlu, "Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE GÜÇLÜ BİR ARTIŞ"

Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi:

Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz.

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